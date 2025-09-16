Adana'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen sanığa 22,5 yıl hapis istemi

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen sanığa 22 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Şehit Erkut Akbay Mahallesi'nde aracında uyuşturucu sattığı iddiasıyla 2 Mayıs'ta tutuklanan A.A. hakkında Adana Cumhuriyet Savcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

Sanığın, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 7 yıl 6 aydan 22 yıl 6 aya kadar hapsi istenen iddianame, Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince takip edilen A.A'nın, otomobiline binen S.Ç'ye sigara paketine gizlediği 4,03 gram sentetik uyuşturucu ile 80 uyuşturucu hapı satarken yakalandığı belirtildi.

Sanığın kişisel kullanımı aşacak miktardaki uyuşturucuyu ticari amaçla bulundurduğu ve deşifre olmamak için kod adı kullandığı iddianamede aktarıldı.

İddianamedeki ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen A.A'nın yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.