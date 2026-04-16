Haberler

Damdaki kuş kulübesine sakladığı uyuşturucuyu satarken yakalanan sanığa 18 yıl 9 ay hapis

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'da evinin damındaki kuş kulübesine gizlediği sentetik uyuşturucuyu satarken yakalanan T.D., 18 yıl 9 ay hapis ve 187 bin 500 lira adli para cezasına çarptırıldı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, tutuklu sanık T.D. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile katıldı, avukatı ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında sanığın, 8 Mart 2025'te merkez Seyhan ilçesi Narlıca Mahallesi'nde iki katlı evinin damındaki kuş kulübesine gizlediği 83,07 gram sentetik uyuşturucuyu gece saatlerinde 2 kişiye satarken polis ekiplerince yakalandığını belirtti.

Savcı, T.D'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 7 yıl 6 aydan 22 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.

Sanık ise savunmasında uyuşturucu satmadığını öne sürdü.

Avukatı da dinleyen mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 18 yıl 9 ay hapis ve 187 bin 500 lira adli para cezasına çarptırdığı T.D'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Kaynak: AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

