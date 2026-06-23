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Adana'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen sanığa 15 yıl 6 ay hapis cezası verildi

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Adana'nın Sarıçam ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle yargılanan sanık İ.D., 15 yıl 6 ay hapis ve 250 bin lira para cezasına çarptırıldı. Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle tutuklu yargılanan sanık, 15 yıl 6 ay hapis ve 250 bin lira para cezasına çarptırıldı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, sanık İ.D. ve avukatı katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin 11 Nisan 2025'te, İ.D'nin Yeşilyuva Mahallesi'ndeki tek katlı evinin avlusunda oluşturduğu üstü açık odada 45 kök Hint keneviri ve cam kavanozda 308 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdiğini belirtti.

Savcı, sanığın "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" ile "esrar elde etmek amacıyla kenevir ekimi yapmak" suçlarından 11 yıl 6 aydan 34 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Sanık İ.D. ise hakkındaki suçlamaları reddederek, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Avukatı da dinleyen mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" ve "esrar elde etmek amacıyla kenevir ekimi yapmak" suçlarından 15 yıl 6 ay hapis ve 250 bin lira para cezasına çarptırdığı İ.D'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Kaynak: AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu
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