Adana'da zeytinlikte uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 12 yıl 6 ay hapis

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde zeytin bahçesinde uyuşturucu satarken yakalanan sanık, 12 yıl 6 ay hapis ve 125 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, tutuklu sanık M.C. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı, avukatı ise salonda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasında, sanığın, 24 Kasım 2025'te Remzi Oğuz Arık Mahallesi'ndeki zeytin bahçesinde poşete gizlediği 19,03 gram sentetik uyuşturucuyu motosikletle yanına gelen kişiye satarken polis ekiplerince yakalandığını belirterek, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.

M.C. ise hakkındaki suçlamaları reddetti, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Sanık avukatını da dinledikten sonra davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 12 yıl 6 ay hapis ve 125 bin lira adli para cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.