Adana'da evinde uyuşturucu ile yakalanan sanığa 10 yıl hapis cezası

Adana'nın Sarıçam ilçesinde 10 kilo 43 gram uyuşturucu ile yakalanan M.Ü. isimli sanığa, mahkeme tarafından 10 yıl hapis ve 208 bin 300 lira para cezası verildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık M.Ü. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı, avukatı da salonda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasında, alınan ihbar üzerine sanığın 19 Haziran 2025'te Gültepe Mahallesi'ndeki evinin yatak odasında koliye gizlediği 10 kilo 43 gram esrar ile polis ekiplerince yakalandığını belirtti.

Savcı, sanığın evinde hassas terazi ve uyuşturucu paketleme malzemesi ele geçirildiğini ve benzer suçlardan sabıkalı olduğunu da bildirerek, M.Ü'nün, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık M.Ü. ise hakkındaki suçlamaları reddederek, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 10 yıl hapis ve 208 bin 300 lira para cezasına çarptırılan sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Kaynak: AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu
