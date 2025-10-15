Adana'da Uyuşturucu Ticareti Yapan 2 Şüpheli Tutuklandı
Adana'nın Pozantı ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Ekipler, toplamda 40 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Pozantı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen M.Ç. ve B.Y'yi Zafer Mahallesi'nde bulundukları sırada gözaltına aldı.
Ekipler, çalışmalarında 40 gram sentetik uyuşturucu da ele geçirdi.
İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Onur Can Bulat - Güncel