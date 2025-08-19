Adana'da Uyuşturucu Satışı Yapan S.K. Tutuklandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da uyuşturucu satışı yaptığı belirtilen S.K., yapılan operasyonla gözaltına alındı. Sorgusunda uyuşturucuları kullanmak için bulundurduğunu savunan S.K. tutuklandı.

ADANA'da uyuşturucu satışı yaptığı belirlenen S.K. (25), operasyonla gözaltına alındı. Sorgusunda, "Evdeki uyuşturucuları kullanmak için bulunduruyorum. Satış yapmıyorum" diyen S.K. tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, torbacı diye bilinen uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptığı çalışmada S.K.'nin, Yüreğir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde satış yaptığını tespit etti. Ekipler, evine yaptığı baskında S.K.'yi gözaltına aldı. Evdeki aramada 53,7 gram kokain, reçeteye tabi 23 uyuşturucu içerikli hap ile hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınıp, emniyete götürülen S.K., sorgusunda, "Evdeki uyuşturucuları kullanmak için bulunduruyorum. Satış yapmıyorum" dedi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.K., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Haber: Anıl ATAR - Kamera: ADANA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Bakan Tekin'in 'Yasak' uyarısına rağmen okullarda 'Bağış' zulmü sürüyor

Bakan Tekin "Yasak" demesine rağmen zulüm devam ediyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'de 29 milyon euroluk maç

Fenerbahçe'de 29 milyon euroluk maç
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.