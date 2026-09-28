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Adana'da uyuşturucu satan sanığa 10 yıldan az olmamak üzere hapis istendi

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Adana'nın Seyhan ilçesinde çoraplarına gizlediği 28,09 gram sentetik uyuşturucuyu satarken yakalanan sanık hakkında 10 yıldan az olmamak üzere hapis talebiyle dava açıldı. 12 Şubat'ta tutuklanan sanığın yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde çoraplarına gizlediği sentetik uyuşturucuyu satarken yakalanan sanık hakkında 10 yıldan az olmamak üzere hapis talebiyle dava açıldı.

Uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle 12 Şubat'ta tutuklanan O.D. (32) hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmanın tamamlanmasıyla iddianame hazırlandı.

Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede sanığın, Mithatpaşa Mahallesi'ndeki sokakta çoraplarına gizlediği 28,09 gram sentetik uyuşturucuyu buluştuğu kişiye satarken İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yakalandığı belirtildi.

İddianamede, sanığın cep telefonunda uyuşturucu ticaretine ilişkin yazışmalar, Yenibey Mahallesi'ndeki evinde de hassas terazi ve uyuşturucu paketleme malzemesi ele geçirildiği aktarıldı.

Sanığın, kişisel kullanımı aşacak miktardaki uyuşturucuyu ticari amaçla bulundurduğu ve deşifre olmamak için kod adı kullandığı kaydedilen iddianamede, O.D'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 10 yıldan az olmamak üzere hapisle cezalandırılması istendi.

İddianamedeki ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen sanığın yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.

Kaynak: AA
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