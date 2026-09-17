Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda, üç adres ve bir motosiklette arama yapan ekipler, 7 bin 393 sentetik uyuşturucu hap ile 450 gram sentetik uyuşturucu madde ele geçirdi.

Ekipler, 5 şüpheliyi gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA