Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
Kozan ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen A.E.E.'ye yönelik düzenlenen operasyonda 5 bin 473 uyuşturucu hap ve silahlar ele geçirildi. Şüpheli adliyeye sevk edilerek tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen A.E.E'nin ikametine operasyon düzenledi.
Adreste ve şüphelinin üst aramasında 5 bin 473 uyuşturucu etkili hap, pompalı tüfek, av tüfeği ve kurusıkı tabanca ele geçirildi.
Gözaltına alınan A.E.E. işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Fatih Azgın - Güncel