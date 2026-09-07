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Adana'da Uyuşturucu Operasyonu: 9 Tutuklama

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Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı; 9'u tutuklandı, 5'i adli kontrolle serbest bırakıldı. Operasyonda uyuşturucu maddeler, silahlar ve hassas teraziler ele geçirildi.

ADANA'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheliden 9'u tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yaptı. Teknik ve fiziki takip başlatan ekipler, uyuşturucu sattığı belirlenen 14 şüphelinin kimliğini tespit etti. Operasyon için harekete geçen polis, belirlenen çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yaptı. Operasyonda şüpheliler gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 217,63 gram metamfetamin, 172,55 gram bonzai hammaddesi, 34,51 gram bonzai, reçeteye tabi 2 bin 195 uyuşturucu etkili hap, 4 ruhsatsız tabanca ile 5 hassas terazi ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı, 5'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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