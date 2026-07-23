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Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı

Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı
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Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı, 4'ü tutuklandı. Operasyonda binlerce hap, esrar, hint keneviri ve silah ele geçirildi.

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Kocavezir, Barbaros ve Şakirpaşa mahallelerinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda 5 bin 917 uyuşturucu etkili hap, 1 kilo 781 gram esrar, 5 kök Hint keneviri, ruhsatsız 4 tabanca ve 186 mermi ele geçirildi, 8 zanlı gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu arada, narkotik ekiplerinin adreslerde arama yapması, bir evin damında saksılara ekili Hint kenevirleri ile çeşitli yerlere gizlenmiş uyuşturucular ve silahları bulması polis kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Yusuf Koyun
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