Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde 2 bin 343 uyuşturucu hap ile 2 kilo 940 gram esrarın ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan iki zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kiremithane Mahallesi'ndeki müstakil eve operasyon düzenledi.

Adreste 2 bin 343 uyuşturucu hap, 874 gram sentetik uyuşturucu, 7 ruhsatsız tabanca ve 39 mermi ele geçirildi.

Hafif ticari araçta da arama yapan ekipler, 2 kilo 940 gram esrar buldu.

Bunun üzerine şüpheliler Ş.K. (33) ve M.E. (18) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen iki zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.