Adana'da 72 bin 131 uyuşturucu hap ele geçirildi

Adana'nın Sarıçam ilçesinde düzenlenen operasyonda 72 bin 131 uyuşturucu hap, 574 gram sentetik uyuşturucu, bir miktar esrar ve hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan A.S. ve V.Ç., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu bulunduğu belirlenen merkez Sarıçam ilçesindeki bir ikamete operasyon düzenledi.

Adreste narkotik dedektör köpeğiyle yapılan aramada, 72 bin 131 uyuşturucu hap, 574 gram sentetik uyuşturucu, bir miktar esrar ve hassas terazi ele geçirildi.

Ekipler, şüpheliler A.S. (26) ve V.Ç'yi (27) gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Yusuf Koyun
