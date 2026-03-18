Adana'da 72 bin 131 uyuşturucu hap ele geçirildi

Adana'da bir evde 72 bin 131 uyuşturucu hap ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu bulunduğu belirlenen merkez Sarıçam ilçesindeki bir ikamete operasyon düzenledi.

Adreste narkotik dedektör köpeğiyle yapılan aramada, 72 bin 131 uyuşturucu hap, 574 gram sentetik uyuşturucu, bir miktar esrar ve hassas terazi ele geçirildi.

Ekipler, şüpheliler A.S. (26) ve V.Ç'yi (27) gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.