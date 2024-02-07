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Adana'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama

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Adana'da yapılan uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı. Operasyonda metamfetamin, sentetik hap ve diğer uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

ADANA'da uyuşturucu satışı ve imalatına yönelik 4 farklı adrese düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yenibaraj, Dumlupınar ve Söğütlü mahallelerindeki 4 farklı adrese uyuşturucu satışı ve imalatına yönelik operasyon düzenledi. Serkan F., Özel Ö., Ali P. ve Ünal Y. gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 4 kilo 293 gram metamfetamin, 422 sentetik hap, 80,34 gram sıvı sentetik kannabinoid hammaddesi, 420 gram sentetik kannabinoid, 3 hassas terazi, 3 ruhsatsız tabanca ve 65 fişek, 508 gram esrar ve 341 gram metamfetamin çoğaltmada kullanılan katkı maddesi ele geçirildi. 4 şüpheli, ifadelerinin ardından nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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