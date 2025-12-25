Haberler

Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'nın Çukurova ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kilo esrar ve kokain ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Adana'da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu bulunduğu belirlenen merkez Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'ndeki bir ikamete operasyon düzenledi.

Adreste 2 kilo 90 gram esrar, bir miktar kokain, 11 uyuşturucu hap ve hassas terazi ele geçirildi, M.A.A. (36) ve kız arkadaşı Z.G. (29) gözaltına alındı.

Emniyete götürülen şüphelilerden M.A.A'nın Pozantı ilçesi Yenikonacık Mahallesi'ndeki villasında da uyuşturucu bulunduğu tespit edildi.

Bunun üzerine ekipler ilçeye giderek adreste arama yaptı.

Villada bir odada kurulan iklimlendirme sistemiyle yetiştirilmiş 40 kök kenevir bitkisi ile başka bir odada 2 kilo 774 gram esrar ve ruhsatsız tabanca bulundu.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel
Sadettin Saran, adliyede

Geceyi gözaltında geçiren Sadettin Saran adliyede
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hücrede ölü bulunmuştu! Epstein 18 gün önce öldürülmeye çalışılmış

Çocuk istismarcısı hapiste öldürüldü mü? Dosyaya giren bomba detay
Kentin bir yanında bahar havası diğer yanında dondurucu soğuk hakim

Bu kentte bir yanda bahar havası bir yanda dondurucu soğuk
Mahsur kaldığı dağdan 4 gün sonra kurtarıldı: Yıldızlara bakacaktım, canım sıkılmıştı

Drona bu hareketi yaptı, beklediği yardım eli 4 gün sonra uzandı
Cezaevi müdürü genelevden çıkarken yakalandı

Skandalın bu kadarı! Cezaevi müdürü genelevden çıkarken yakalandı
Hücrede ölü bulunmuştu! Epstein 18 gün önce öldürülmeye çalışılmış

Çocuk istismarcısı hapiste öldürüldü mü? Dosyaya giren bomba detay
Samsunspor'dan Fenerbahçe ile anlaşan Anthony Musaba'ya olay sözler

Samsunspor'dan olay açıklama! Fenerbahçe ile anlaşması kriz çıkardı
Bilişim suçlarıyla mücadelede yeni dönem! Savcılara banka hesaplarına el koyma yetkisi

Resmen yürürlüğe girdi! Savcılara hesaplara el koyma yetkisi