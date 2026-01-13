Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 11 zanlı tutuklandı
Adana'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 15 şüpheli gözaltına alındı, bunlardan 11'i tutuklandı. Operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ile silah ele geçirildi.
Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheliden 11'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde belirlenen 3 adrese operasyon düzenledi.
Söz konusu adreslerde yapılan aramalarda, 10 bin 400 sentetik ecza, bir miktar sentetik uyuşturucu ham maddesi ile sentetik uyuşturucu, 41 uyuşturucu hap ile ruhsatsız tüfek ve 4 tabanca ele geçirildi.
Ekipler operasyon kapsamında 15 şüpheliyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 11'i çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.