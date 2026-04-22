Adana metruk binalarda uyuşturucu denetimi yapıldı
Adana'da narkotik ekipleri, metruk binalarda uyuşturucuyla mücadele kapsamında denetim gerçekleştirdi. Ekipler, şüpheli kişilerin GBT kontrollerini yaptı.
Adana'da polis ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında metruk binalarda denetim gerçekleştirdi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde denetim yaptı.
Ekipler, bu kapsamda uyuşturucu bağımlılarının sıklıkla kullandığı metruk binalara baskın gerçekleştirdi.
Denetimlerde şüpheli görülen kişilerin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapıldı.
Kaynak: AA / Yusuf Koyun