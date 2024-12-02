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Adana'da uçuş ekibini taşıyan servis ile otomobil çarpıştı: Kaptan pilot öldü, 9 kişi yaralı

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Adana'da seferden dönen uçuş ekibini taşıyan servis minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada kaptan pilot Hasan Eren hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı. Kaza sonrası sağlık ekipleri yaralıları hastanelere sevk etti.

Adana'da saat 01.00 sıralarında Öğretmenler Bulvarı'nda meydana gelen kazada Türk Hava Yolları'nın TK2472 sefer sayılı İstanbul-Çukurova uçuşu sonrası mürettebatı otele taşıyan Murat Koç yönetimindeki 01 ATY 115 plakalı minibüs, kavşakta Emirhan Özçelik yönetimindeki 31 APL 081 plakalı otomobille çarpıştı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

KAPTAN PİLOT HAYATINI KAYBETTİ

Ekipler, servisteki 40 yaşındaki kaptan pilot Hasan Eren'in kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Sağlık ekipleri, serviste yaralanan Murat Koç, Stephane Paillotte, Alankus Demir, Burak Öner, Nazlı Zehra Soytürk, Beyza Karaağaç ile otomobildeki Emirhan, Selda ve Bedirhan Özçelik'i ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırdı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi. Eren'in cenazesi morga kaldırılırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Adana'da uçuş ekibini taşıyan servis ile otomobil çarpıştı: Kaptan pilot öldü, 9 kişi yaralı
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarısade vatandaş:

kaptan pilotlar minübüs kullanmayamı başladı herhalde bundan sonra tren makinistleride kamyon kullanırlar

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