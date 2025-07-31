Adana'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Adana'da Trafik Kazası: 1 Yaralı
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Adana'nın Pozantı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Adana'nın Pozantı ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kurtuluş Mahallesi D-750 kara yolundaki trafik ışıklarında A.Ş. idaresindeki 06 CZF 511 plakalı otomobil ile İ.C'nin kullandığı 33 E 6575 plakalı otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

Yaralı İ.C. sağlık ekiplerince Pozantı 80. Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sürücü İ.C. buradaki ilk müdahalesinin ardından Adana Çukurova Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kaynak: AA / Onur Can Bulat - Güncel
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