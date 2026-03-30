Adana'da bir binanın damında meydana gelen patlamada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Güncelleme:
Adana'nın Seyhan ilçesinde bir binanın damında boşaltıma alınan torpil barutları sırasında meydana gelen patlama sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Valilikten yapılan açıklamada, patlamanın nedeninin henüz belirlenemediği bildirildi.

Adana'da merkez Seyhan ilçesinde bir binanın damında çok sayıda torpil barutunun boşaltılması sırasında meydana gelen patlama sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Denizli Mahallesi'ndeki 3 katlı binanın damında istiflenen çok sayıda torpil barutunun boşaltılması sırasında bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.

İhbar üzerine adrese 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çevrede güvenlik önlemi alan ekipler, olay nedeniyle yaralanan İbrahim M. (22) ve Şefik Ünal'ı (37) hastaneye kaldırdı.

Tedavi altına alınan yaralılardan Ünal, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Valilik açıklama yaptı

Adana Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, saat 21.00 sularında meydana gelen patlamanın ardından adreste gerekli güvenlik tedbirlerinin alındığı belirtildi.

Torpillerdeki patlamanın nedeninin henüz belirlenemediği aktarılan açıklamada, "Olay yerinde ilgili birimler tarafından başlatılan inceleme ve araştırma titizlikle devam etmektedir." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA / Bekir Ömer Fansa
ABD ve İsrail elektrik tesislerini vurdu, Tahran karanlığa gömüldü

Kritik tesisler vuruldu, başkent tamamen karanlığa gömüldü
Kim'den iki Mossad ajanı için idam kararı

Kim'den İsrail'i küplere bindirecek idam kararı
Parkta güpegündüz infial yaratan görüntü

Parkta güpegündüz büyük rezalet
Yolcu uçağındaki turist İran'ın vurduğu dev fabrikayı görüntüledi

İran, Körfez ülkesindeki dev fabrikayı vurdu
Yere yığılıp fenalaşan Lucescu'dan ilk açıklama: Sebebi Türkiye maçı...

Yere yığılıp fenalaşmasının sebebi Türkiye'ymiş
Kim'den iki Mossad ajanı için idam kararı

Kim'den İsrail'i küplere bindirecek idam kararı
Bakanlık yeni sistemi devreye aldı! Radar noktaları artık haritada görülebilecek

Sürücüler isyan etti, bakanlık yeni sistemi devreye aldı
'Saç örme' akımına katılan hemşireden yeni haber var

'Saç örme' akımına katılan hemşireden yeni haber var