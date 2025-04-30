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Sosyal medyada canlı yayınlanan kumara suçüstü

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Adana'da bir şahıs ruhsatsız kahvehanede tombala ile kumar oynattığı anları sosyal medya hesabından canlı yayınladı. Yayını ihbar kabul eden polis, kahvehaneye yaptığı baskında söz konusu şahsı ve kumar oynayan 22 kişiyi suçüstü yakaladı. Kumar oynarken yakalananlara 203 bin 434 lira para cezası uygulandı.

Adana Merkez Seyhan ilçesi Kuruköprü Mahallesi'ndeki ruhsatsız kahvehanesinde tombala çekilişiyle kumar oynatan B.A., o anları sosyal medya hesabından canlı yayınladı.

22 KİŞİYİ SUÇÜSTÜ YAKALADI

Yayını görüp, ihbar kabul eden Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kahvehaneye baskın yaptı. Polis, iş yeri sahibi B.A. ile kumar oynayan 22 kişiyi suçüstü yakaladı.

203 BİN 434 LİRA CEZA KESİLDİ

Kahvehanede yapılan aramada kumarda kullanılan 91 tombala kartı, 4 bin 95 lira ile 345 cıvata puluna el koydu. Kumar oynarken yakalananlara 203 bin 434 lira para cezası uygulandı.

İş yeri sahibi B.A.'ya ise 'Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama' suçundan adli işlem yapıldı. Ayrıca şüphelinin daha önce de aynı suçtan işlem gördüğü bildirildi.

Sosyal medyada canlı yayınlanan kumara suçüstü
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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