Adana'da tırın çarpması sonucu ölen kişi Gamze Gürakar
Adana'da Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda tırın çarpması sonucu hayatını kaybeden kişinin Gamze Gürakar olduğu tespit edildi. Polis soruşturması devam ediyor.
Adana'da otoyolda tırın çarpması sonucu ölen kişinin Gamze Gürakar olduğu tespit edildi.
Merkez Seyhan ilçesi Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu Hastaneler çıkışı yakınlarında dün akşam 01 AAY 441 plakalı tırın çarptığı yayanın ölmesiyle ilgili polis soruşturması sürüyor.
Kaza yerinde hayatını kaybeden ve üzerinde kimlik bulunamayan kişinin, araştırmalar sonucu Gamze Gürakar olduğu belirlendi.
Gürakar'ın cenazesinin otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edileceği bildirildi.