Adana'da Tırda Yangın: Ulaşım Bir Süre Kapandı
Güncelleme:
Adana'da seyir halindeki lastik yüklü bir tırda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın nedeniyle TAG Otoyolu'nda bir süre ulaşıma kapanma yaşandı.

Adana'da seyir halindeki araç lastiği yüklü tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Damlama mevkisinde, seyir halindeki plakası ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen araç lastiği yüklü tırda yangın çıktı.

İhbar üzerine olay itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında tırda hasar oluştu.

Öte yandan yangın nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yol, çalışmaların ardından yeniden açıldı.

Kaynak: AA / Onur Can Bulat - Güncel
