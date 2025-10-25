Haberler

Adana'da TIR ile Otomobil Çarpıştı: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Adana'da TIR ile Otomobil Çarpıştı: 1 Kişi Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ceyhan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında TIR ile otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Üzeyir Turhan hayatını kaybetti, olay anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

ADANA'nın Ceyhan ilçesinde TIR ile otomobilin çarpışması sonucu Üzeyir Turhan'ın hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

Kaza, dün saat 13.30 sıralarında Ceyhan-Kadirli kara yolunda meydana geldi. Kadirli yönüne giden M.T. yönetimindeki 27 ALT 161 plakalı TIR, karşı yönden gelen Üzeyir Turhan'ın kullandığı 42 BAU 874 plakalı otomobille çarpıştı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Otomobil içinde sıkışan sürücü Üzeyir Turhan, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı. Sağlık görevlilerinin kontrolünde Turhan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Nöbetçi savcının incelemesinin ardından Turhan'ın cansız bedeni, otopsi için Ceyhan Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

KAZA ANI KAMERADA

Kazaya karışan TIR'ın sürücüsü M.T., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken, kaza anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, TIR'ın önündeki aracı sollamak için yan şeride geçtiği, fren yapmaya çalışmasına rağmen karşıdan gelen otomobille çarpıştığı anlar yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Pakistan Savunma Bakanı: Anlaşmaz olmazsa Afganistan'la savaş seçeneği var

İstanbul'da zirve sürerken tehdit etti: Anlaşma olmazsa savaşa gireriz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan programa damga vuran sözler: Onlar bu harekete ayak uyduramadılar

Salondakileri coşturan sözler: Onlar bu harekete ayak uyduramadılar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki İstanbul anketi

Erdoğan'ın masasındaki İstanbul anketi! Canlı yayında rakam verdi
Romulo, Süper Lig'in ardından Almanya'da da durdurulamıyor

Süper Lig'in ardından Almanya'da da durdurulamıyor
Salonda kıyamet koptu! İşte Ali Koç'un Fenerbahçe'ye cebinden verdiği para

Ali Koç'un Fenerbahçe'ye cebinden verdiği paraya bakın
Bomba iddia! Ali Koç köklü kulübü satın alıyor

Geri dönüyor! Köklü kulübü satın alacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki İstanbul anketi

Erdoğan'ın masasındaki İstanbul anketi! Canlı yayında rakam verdi
Terör örgütü PKK: Yarın tarihi bir adım atacağız

Erdoğan-DEM görüşmesi öncesi PKK'dan yeni hamle
Böyle şaka olmaz gerçekten! Doktorun aklını aldı

Böyle şaka olmaz gerçekten! Doktorun aklını aldı
Akaryakıta gece yarısı tarihin en büyük zammı! Tabela değişti

Gece yarısı tarihin en büyük zammı! Tabela değişti
Karla karışık yağmur geliyor! Meteoroloji'den 12 kente sarı kodlu uyarı

Tüm yurdu vuracak! Uyarılar peş peşe geldi
İşe gitmek için evden çıkan adam neye uğradığını şaşırdı: Abi piyango musun sabah sabah

İşe gitmek için evden çıkan adam neye uğradığını şaşırdı
Ünlü oyuncuların bölüm başına aldığı ücretler dudak uçuklattı

Ünlü oyuncuların bölüm başına aldığı ücretler dudak uçuklattı
Yakınları, 85 yaşındaki kadını hastanede terk etti

Okurken utandık! Günün vicdanları yaralayan haberi Çorum'dan
Tayfur Bingöl'den Osimhen'e nazire

O nasıl gol öyle! Tayfur Bingöl'den Osimhen'e nazire
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.