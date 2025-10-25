Adana'da TIR ile Otomobil Çarpıştı: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

ADANA'nın Ceyhan ilçesinde TIR ile otomobilin çarpışması sonucu Üzeyir Turhan'ın hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

Kaza, dün saat 13.30 sıralarında Ceyhan-Kadirli kara yolunda meydana geldi. Kadirli yönüne giden M.T. yönetimindeki 27 ALT 161 plakalı TIR, karşı yönden gelen Üzeyir Turhan'ın kullandığı 42 BAU 874 plakalı otomobille çarpıştı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Otomobil içinde sıkışan sürücü Üzeyir Turhan, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı. Sağlık görevlilerinin kontrolünde Turhan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Nöbetçi savcının incelemesinin ardından Turhan'ın cansız bedeni, otopsi için Ceyhan Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

KAZA ANI KAMERADA

Kazaya karışan TIR'ın sürücüsü M.T., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken, kaza anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, TIR'ın önündeki aracı sollamak için yan şeride geçtiği, fren yapmaya çalışmasına rağmen karşıdan gelen otomobille çarpıştığı anlar yer aldı.