Adana'da tır ile minibüs çarpıştı! Ölü ve yaralılar var
Adana'nın Ceyhan ilçesinde meydana gelen kazada, tır ve servis minibüsü çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybederken 8 kişi de yaralandı. Sürücülerin kimlikleri henüz belirlenemedi.
Adana'nın Ceyhan ilçesinde sürücülerinin kimlikleri henüz tespit edilemeyen 01 ALJ 044 plakalı tır ile 31 C 7065 plakalı servis minibüsü, Yumurtalık Serbest Bölge bağlantı yolunda çarpıştı.
4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 8 kişi yaralandı. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.