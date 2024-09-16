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Adana'da tır ile minibüs çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

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Adana'nın Ceyhan ilçesinde meydana gelen kazada, tır ve servis minibüsü çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybederken 8 kişi de yaralandı. Sürücülerin kimlikleri henüz belirlenemedi.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde sürücülerinin kimlikleri henüz tespit edilemeyen 01 ALJ 044 plakalı tır ile 31 C 7065 plakalı servis minibüsü, Yumurtalık Serbest Bölge bağlantı yolunda çarpıştı.

4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 8 kişi yaralandı. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Yusuf Tunur - Güncel

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