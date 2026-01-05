Haberler

Adana'da 1 kilo 39 gram sentetik uyuşturucu ham maddesi ele geçirildi

Adana'da 1 kilo 39 gram sentetik uyuşturucu ham maddesi ele geçirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'nın Ceyhan ilçesinde, bir ticari takside yapılan aramada 1 kilo 39 gram sentetik uyuşturucu ham maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 5 şüpheli tutuklandı.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde, bir ticari takside 1 kilo 39 gram sentetik uyuşturucu ham maddesi ele geçirildi, 5 şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince durdurulan takside arama yapıldı.

Araçta 1 kilo 39 gram sentetik uyuşturucu ham maddesi bulan ekipler, 5 zanlıyı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Yusuf Tunur - Güncel
Inter'e yan bakılmıyor! Bologna'yı devirdi, liderliği bırakmadı

Bu takımı kim durduracak?
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kripto borsası MEXC'te büyük vurgun iddiası

Kripto borsasında büyük vurgun iddiası! Binlerce yatırımcı mağdur
İsviçre, Maduro'nun ülkedeki tüm varlıklarını dondurma kararı aldı

Maduro'ya ABD'den sonra bir darbe de Avrupa ülkesinden geldi
İlkokulda sınıfta yangın çıktı, eğitime 2 gün ara verildi

Okulda facianın eşiğinden dönüldü, eğitime ara verildi
Asena'nın İbrahim Tatlıses'le barışmak için aldığı para ortaya çıktı

Asena'nın aldığı para ortaya çıktı
Kripto borsası MEXC'te büyük vurgun iddiası

Kripto borsasında büyük vurgun iddiası! Binlerce yatırımcı mağdur
Maduro'nun kaçırılması sonrası Venezuelalı gencin videosu viral oldu: Bırakın mutlu olalım

Maduro'nun kaçırılması sonrası Venezuelalı gencin videosu viral oldu
Eşi ile 7 yaşındaki kızını öldüren caninin ilk ifadesi: O an cinnet getirdim

Eşi ile 7 yaşındaki kızını öldüren şahsın ilk sözleri