Adana'da Temizlik Görevlisine Saldırı
Adana'da bir belediye temizlik görevlisi, çöp poşeti yüzünden tartıştığı iki kişi tarafından darbedildi. Görevli hastaneye kaldırılırken, polis kaçan şüphelileri arıyor.
Adana'da iki kişi tarafından darbedilen belediye temizlik görevlisi yaralandı.
Seyhan Belediyesinde görevli temizlik görevlisi Ulaş A, Barış Mahallesi'nde çöp kutularını kamyona döktüğü sırada kimliği belirsiz bir kişi ikinci kattaki evinden sokağa içinde çöp bulunan poşet attı.
Ulaş A, tepki göstererek çöp poşetinin kutuya atılması gerektiğini söyledi. Bunun üzerine çıkan tartışmada iki kişi temizlik görevlisine saldırdı.
Darbedilen temizlik görevlisi, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibince hastaneye kaldırıldı.
Polis, olaydan sonra kaçan iki şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Kaynak: AA / Eren Bozkurt - Güncel