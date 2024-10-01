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Adana'da TEKNOFEST için son hazırlıklar yapılıyor

Adana'da TEKNOFEST için son hazırlıklar yapılıyor
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Adana Havalimanı'nda başlayacak olan Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) için hazırlıklar tamamlanıyor. Festival, 2-6 Ekim tarihlerinde milyonlarca teknoloji meraklısını buluşturacak etkinliklerle dolu olacak.

Adana'da yarın teknoloji tutkunlarını ağırlamaya başlayacak Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) için son hazırlıklar yürütülüyor.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde, kamu kuruluşları, teknoloji devleri, üniversiteler ve medya kuruluşların da aralarında olduğu 128 kurumun katılımıyla Adana Havalimanı'nda düzenlenecek festivalde geri sayım başladı.

Görevliler, milyonlarca teknoloji meraklısını buluşturacak 270 bin metrekarelik alanda son hazırlıklarını gerçekleştiriyor.

Festivalde gökyüzüyle buluşacak HÜRKUŞ, SOLOTÜRK uçakları ve insansız hava araçları prova uçuşlarını sürdürüyor.

Helikopterle gösteri sunacak polis ekipleri de Adana semalarındaki hazırlıklarına devam ediyor.

Kentte 2- 6 Ekim'de düzenlenecek festivalde, akrobasi gösterilerinden ileri teknoloji simülasyonlara, bilimsel atölyelere ve sergilere kadar her yaştan katılımcı için etkinlik programı yer alacak.

Kaynak: AA / Bekir Ömer Fansa - Güncel

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