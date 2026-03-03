Haberler

Adana'da ev yangını
Güncelleme:
Adana'nın Saimbeyli ilçesinde İsmail Bozan'a ait tek katlı müstakil evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Ancak ev tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi.

ADANA'nın Saimbeyli ilçesinde tek katlı müstakil ev, çıkan yangında küle döndü.

Yangın, gece saatlerinde Saimbeyli ilçesine bağlı Değirmenciuşağı Mahallesi'nde İsmail Bozan'a ait tek katlı müstakil evde çıktı. Evden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine adrese itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bozan ailesinin kendi imkanlarıyla tahliye ettiği evi saran alevler, itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışmasıyla söndürüldü. Tamamen yanan ev, kullanılmaz hale geldi. İtfaiye erleri, yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlattı.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

