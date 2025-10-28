Haberler

Adana'da Tartışma Kanlı Bitti: Bir Kadın Öldürüldü

Adana'nın Seyhan ilçesinde, bir kişi tartıştığı kadını tabancayla vurarak öldürdü. Şüpheli ise aynı silahla kendisini yaraladı.

Yenibaraj Mahallesi Bülent Angın Bulvarı'nda bir kişinin silahla vurulması ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, Ebru K'nin T.K. tarafından tabancayla ateş açılarak öldürüldüğünü, şüphelinin aynı silahla kendisini yaraladığını tespit etti.

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından T.K. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ebru K'nin cenazesi yapılan incelemelerin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

T.K'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Fikret Kavğalı - Güncel
