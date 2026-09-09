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Adana'da tarlada erkek cesedi bulundu

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Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde tarlada erkek cesedi bulundu.

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde tarlada erkek cesedi bulundu.

Orhangazi Mahallesi'ndeki bir tarlada erkek cesedi gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yaptıkları incelemede cesede ait kimlik belgesi bulamadı.

İncelemelerin ardından ceset, Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA
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