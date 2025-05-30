Adana'da Tarlada Başından Vurulmuş Şahıs Bulundu

ADANA'nın İmamoğlu ilçesinde Bünyamin Çatak (32), tarlada silahla başından vurulmuş halde bulundu. Hastaneye kaldırılan Çatak, hayatını kaybetti.

Olay, gece saatlerinde ilçedeki Koyunevi Mahallesi'nde meydana geldi. Bünyamin Çatak'ın silahla başından vurulmuş halde tarlada yattığını görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye sevk edilen Çatak, kurtarılamadı. Evli ve 1 çocuk babası olduğu belirtilen Çatak'ın cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.

Olayın cinayet mi yoksa intihar mı olduğunun belirlenmesi için çok yönlü soruşturma başlatıldı.