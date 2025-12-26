Haberler

Adana'da devrilen tankerdeki 2 kişi yaralandı

Güncelleme:
Ceyhan ilçesinde bir tanker devrildi, olayda 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde tankerin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

D-400 kara yolu Mustafalar Mahallesi mevkisinde, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 EEL 346 çekici plakalı tanker tarlaya devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan sürücü ile yanındaki kişi, ekiplerce bulundukları yerden çıkarıldı.

Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Sancakzade - Güncel
