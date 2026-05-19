Kozan'da silahlı kavga: 1 ölü, 4 gözaltı

Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan tartışma sonucu tabancayla vurulan kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, 17 Mayıs'ta, Tavşantepe Mahallesi Bademkuyu Sokak'ta bir kişinin silahla vurulduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, darp sonucu yaralandığını ifade eden Emin Bozkurt'u (25) Kozan Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Burada yapılan muayenede, Emin Bozkurt'un sırtından tabancayla vurulduğu tespit edildi.

Durumunun ağır olduğu belirlenen Emin Bozkurt, sevk edildiği Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Cinayetin ardından çalışma başlatan polis ekipleri, 4 şüphelinin Emin Bozkurt'un öldürülmesi olayına karıştığını tespit etti.

Polis ekipleri şüpheliler A.E, S.E.K, A.E. ve C.E'yi operasyonla yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü. Ekipler, olayda kullanıldığı değerlendirilen tabancayı da ele geçirdi.