Haberler

Adana'da sürücüsü uyuyan minibüsün duvara çarpması kamerada

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'nın Yüreğir ilçesinde sürücüsünün direksiyon başında uyuması sonucu kontrolden çıkan minibüs, bir polis meslek eğitim merkezinin duvarına çarptı. Kazada 7 yolcu yaralanırken, sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. O anlar araç içi kamerasınca kaydedildi.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, sürücüsünün direksiyon başında uyuması nedeniyle kontrolden çıkan minibüsün duvara çarpması sonucu 7 yolcu yaralandı.

Yenidoğan Mahallesi Yaşar Doğu Caddesi'nde M.Ö. (27) yönetimindeki 01 M 0433 plakalı minibüs kontrolden çıkarak Kemal Serhadlı Polis Meslek Eğitim Merkezi'nin duvarına çarptı.

Kazada araçtaki 7 yolcu yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Aracın sürücüsü ise ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü.

M.Ö'nün uyumasıyla aracın kontrolden çıkarak duvara çarpması ve yolcuların yaşadığı korku araç içi kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Yusuf Koyun
Trump: İran anlaşmayı müzakere etmek için çok vakit harcadı, şimdi bedelini ödeyecekler

Trump'tan bugüne kadarki en sert tehdit! Niyetini açıkça belli etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Suudi Arabistan, İsrail'in saldırıları nedeniyle ABD'ye nota verdi

Prens sonunda masaya yumruğunu vurdu! Trump'a zehir zemberek uyarı
Jose Mourinho'dan Aziz Yıldırım'a tebrik telefonu

Mourinho'dan Ali Koç'u delirtecek Aziz Yıldırım hamlesi
Arda Turan Fenerbahçe'nin eski yıldızını transfer etti

Fenerbahçe'nin eski yıldızını transfer etti
Trump ailesinin kripto kazancı dudak uçuklattı! Dünya bu analizi konuşuyor

Trump'ın kripto hamlesi yatırımcıları nasıl etkiledi?
Leyla Aydemir davasında anne yeniden hakim karşısına çıkacak

Leyla Aydemir davasında anne yeniden hakim karşısına çıkacak
Platonik aşık dehşeti! 7 yerinden bıçakladı, ifadesi kan dondurdu

Platonik aşık dehşeti! 7 yerinden bıçakladı, ifadesi kan dondurdu
Mithat Yenigün'den sektör çağrısı: Devlet desteklerse zarar etmez

Mithat Yenigün'den sektör çağrısı: Devlet desteklerse zarar etmez