Haberler

Farklı tarihlerde 4 bisiklet çaldı, 'İlgim olduğu için dayanamadım' dedi

Farklı tarihlerde 4 bisiklet çaldı, 'İlgim olduğu için dayanamadım' dedi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'da Suriye uyruklu 17 yaşındaki A.M., apartman ve iş yeri önlerinden çaldığı 4 bisikletle yakalanarak tutuklandı. Güvenlik kameralarına yansıyan olayda, genç çaldığı bisikletlere olan ilgisinden dolayı hırsızlık yaptığını ifade etti.

ADANA'da Suriye uyruklu A.M. (17), farklı tarihlerde apartman ve iş yeri önlerine bırakılan 4 bisikleti çaldı. Polis tarafından yakalanan, sorgusunda, "Bisikletlere ilgim olduğu için dayanamayıp, çaldım" diyen şüpheli, tutuklandı.

Olay, 28 Aralık'ta saat 12.00 sıralarında Seyhan ilçesi Kurtuluş Mahallesi Mehmet Nuri Sabuncu Bulvarı'nda meydana geldi. Evine dönen Mehmet Ç., bisikletini apartman girişinde kilitleyip, dairesine çıktı. Bulvarda yürüyen Suriye uyruklu A.M., kilidini açtığı bisikleti çalıp, üzerine binerek bölgeden ayrıldı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Bisikletini bıraktığı yerde bulamayınca çalındığını anlayan Mehmet Ç., İl Emniyet Müdürlüğü'ne giderek şikayetçi oldu. Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, kimliğini tespit ettiği şüphelinin, farklı tarihlerde 3 bisiklet daha çaldığını belirledi. Polis, saklandığı adrese yaptığı baskında A.M.'yi gözaltına aldı. Evinde yapılan aramada şüphelinin çaldığı bisikletler ise bulunamadı.

Emniyete götürülen A.M., sorgusunda, "Bisikletlere ilgim olduğu için dayanamayıp, çaldım" dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.M., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
İstanbul'da ağır taşıtların ve kuryelerin trafiğe çıkışı yasaklandı

Kar şiddetini artırdı, İstanbul için ilk yasak haberi geldi
Komşuda tarihi an! Terör örgütünün sözde bayrağını silahla vurarak düşürdü

Komşuda tarihi an! Bir devir bu mermiyle resmen kapandı
Suriye'deki tarihi gelişme sonrası herkes Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 11 yıl önceki mesajını paylaşıyor

Tarihi gelişme sonrası herkes 2015'teki mesajını paylaşıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İlber Ortaylı'dan Atlas çıkışı: Bu artık bir cinayet değil, adalet sınavıdır

Atlas'ın ölümüne İlber Oltaylı'dan dikkat çeken yorum
Hayırlı evlat! Van Persie 3-1 gerideyken oğlunu oyuna aldı, 2 dakikada olanlar oldu

3-1 gerideyken oğlunu oyuna aldı, 2 dakikada inanılmaz şeyler oldu
Şeyma Subaşı'nın paylaşımlarında dikkat çeken değişim

Tövbe edip dine yöneldi! Okuduğu kitap dikkat çekti
Görüntüler ortaya çıktı! Menzil lideri İzmir'de toplanan kalabalığa tövbe ettirmiş

Görüntüler ortaya çıktı! İzmir'deki kalabalığa topluca tövbe ettirmiş
İlber Ortaylı'dan Atlas çıkışı: Bu artık bir cinayet değil, adalet sınavıdır

Atlas'ın ölümüne İlber Oltaylı'dan dikkat çeken yorum
MasterChef Türkiye'nin kazananı Sergen, 5 milyon TL'lik ödülün sahibi oldu

MasterChef Türkiye'nin kazananı belli oldu! Hem kupa hem 5 milyon TL
Kanlar içindeki eşini kucağında hastaneye götürdü, söyledikleri kan dondurdu

Kucağında kanlar içinde hastaneye götürdü, söyledikleri kan dondurdu