Adana'da Sulama Kanalında Boş Valiz Alarmı

Güncelleme:
Adana'nın Çukurova ilçesinde sulama kanalında bulunan boş valiz, polisi alarma geçirdi. İtfaiye ekipleri tarafından sudan çıkarılan valizin içinin boş olduğu tespit edildi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

ADANA'nın Çukurova ilçesinde sulama kanalına atılan valiz, polisi alarma geçirdi. İtfaiye ekiplerinin sudan çıkarttığı valizinin içinin boş olduğu tespit edilirken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Toros Mahallesi Mavi Bulvar ile Karaafat Caddesi'nin kesiştiği kavşakta meydana geldi. Sulama kanalında bir valiz gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi. Bölgeye sevk edilen ekipler, çevre güvenliğini alarak valizi çıkarmak için çalışma başlattı. Vatandaşların yardımıyla fırın küreği kullanılarak valiz sudan çıkarılmaya çalışıldı. Ardından olay yerine gelen itfaiye ekibi, suya girerek valizi çıkardı. Polis ekipleri, itfaiyeden teslim aldıkları valizin içinin boş olduğunu belirledi. Boş valiz olay yerinde bırakıldı. Valizi çöpe atmak isteyen bir kişi, çöp konteyneri bulamayınca valizi ardında sürükleyerek bölgeden ayrıldığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

