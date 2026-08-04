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Sulama kanalına düşen kişi hayatını kaybetti

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Adana'nın Sarıçam ilçesinde sulama kanalına düşen kişi hayatını kaybetti.

Adana'nın Sarıçam ilçesinde sulama kanalına düşen kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Abdulkadir D. (30) İncirlik Mahallesi Sezai Karakoç Bulvarı'nda DSİ'ye ait sulama kanalına düştü.

İhbar üzerine olay yerine su altı polisi, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Düştüğü noktanın yaklaşık 100 metre ilerisinde sudan çıkarılan Abdulkadir D. ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Abdulkadir D. burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA
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