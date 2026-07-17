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Adana'da sulama kanalına düştükleri iddia edilen 2 kardeş boğuldu

Adana'da sulama kanalına düştükleri iddia edilen 2 kardeş boğuldu
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Adana'nın Seyhan ilçesinde sulama kanalına düşen 10 ve 7 yaşındaki iki kardeş hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde sulama kanalına düştükleri öne sürülen 2 kardeş hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Büyükdikili Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde sulama kanalının çevresinde bulunan İlyas Ege Bolat (10) ile kardeşi Miraç Bolat (7) suya düştü.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, çevredekiler ve polis ekiplerince sudan çıkarılan 2 kardeşin hayatını kaybettiğini belirledi.

Çocukların cesedi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yakınları tarafından buradan alınan cenazeler defnedilmek üzere Kabasakal Mezarlığı'na götürüldü.

Kaynak: AA / Koray Kılıç
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