Sanal medyadan suç örgütü propagandası yapan 94 şüpheliye gözaltı

ADANA'da sanal medyadan suç örgütü propagandası yapan, suç ve suçluyu övenlere yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 94 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı koordinesinde, sanal medya platformlarından suçu ve suç örgütlerini övücü paylaşım yapanlara yönelik çalışma başlatıldı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla kentte yürütülen çalışmalarda elde edilen bilgiler doğrultusunda belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapıldı. Özel harekat desteğiyle gerçekleştirilen operasyonlarda 94 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerdeki aramalarda ruhsatsız av tüfeği, tabanca ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan 94 şüpheliye ilişkin soruşturma sürdürülüyor.

