Haberler

Adana'da Suç Oranlarında Ciddi Düşüş

Adana'da Suç Oranlarında Ciddi Düşüş
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, kentte mal ve can emniyetine yönelik suçlarda önemli bir azalma olduğunu açıkladı. Ekim ayında gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda birçok zanlı tutuklandı ve asayiş suçlarında belirgin bir düşüş gözlemlendi.

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, kentte mal ve can emniyetine yönelik suçlarda ciddi düşüş olduğunu belirterek, "Adana'mız her geçen gün daha yaşanabilir, huzurlu ve güvenli bir kent haline geliyor." dedi.

Köşger, Valilikte düzenlenen "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı"nın ardından, ekim ayındaki çalışmalara ilişkin gazetecilere değerlendirme yaptı.

Terörle mücadeleye yönelik ekimde 13 operasyon yapıldığını dile getiren Köşger, gözaltına alınan 35 zanlıdan 14'ünün tutuklandığını anlattı.

Köşger, geçen ay bazı asayiş suçlarında 2024'ün aynı dönemine oranla azalma yaşandığını ifade ederek, "Adana'da mal ve can emniyetine yönelik suçlarda tüm başlıklar altında ciddi bir düşüş var. Adana'mız her geçen gün daha yaşanabilir, huzurlu ve güvenli bir kent haline geliyor." diye konuştu.

Ruhsatsız silah, uyuşturucu ve düzensiz göçle mücadele

Vali Köşger, 271 ruhsatsız silahın ele geçirildiği çalışmalar kapsamında haklarında adli işlem yapılan 327 şüpheliden 105'inin tutuklandığını bildirdi.

Organize suça karşı düzenlenen operasyonlarda yakalanan 251 zanlıdan 205'inin tutuklandığını belirten Köşger, "İki organize suç çetesi tamamen çökertildi. Çetenin suçlardan elde ettiği değerlendirilen yaklaşık 1,2 milyar liralık mal varlığına el konuldu." ifadesini kullandı.

Köşger, uyuşturucu ticaretine yönelik gerçekleştirilen 214 operasyon sonucunda 217 şüphelinin tutuklandığı açıkladı.

Kentte geçici koruma altındaki Suriyelilerin sayısının ekim ayı itibarıyla 180 bin 552 olarak kaydedildiğini söyleyen Köşger, "Suriye'deki iç olayların yatışmasından sonra devlet düzeninin kurulmasıyla geri dönüşler hızlandı. Adana'dan da 60 binden fazla Suriyeli ülkesine döndü." dedi.

Vali Köşger, bir basın mensubunun "Yapay zeka aracılığıyla yapılan Türkiye'nin en tehlikeli mahalleleri araştırmasında Adana'dan bir mahalle yer alıyor" şeklindeki sorusu üzerine, şu yanıtı verdi:

"Adana'nın olumlu yönlerini öne çıkararak tanıtmamız lazım. Tanıtım konusunda eksikliklerimiz ortaya çıkıyor. Bu ankete katılan veya fikir veren arkadaşlarımızın Adana'yı gezmelerini tavsiye ediyorum. Herkes Adana'yı gördükten sonra daha önce kafasında oluşan imajın yanlış olduğunu, aslında Adana'nın zannedildiği gibi ya da dışarıdan empoze edildiği bir şehir olmadığını söylüyor."

Sahipsiz köpeklere yönelik çalışmaların sürdüğünü kaydeden Köşger, kentte 8 bin başıboş hayvanın toplatıldığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Yakup Sağlam - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan butona bastı, 15 bin öğretmen ataması gerçekleşti

Cumhurbaşkanı Erdoğan butona bastı, binlerce gencin hayali gerçekleşti
Mansur Yavaş'tan 'konser soruşturması' iznine itiraz

Mansur Yavaş 'konser' soruşturması iznine karşı harekete geçti
Parkta dehşet! 5 çocuk oyuncaklarda elektrik akımına kapıldı

Parkta oynayan 5 çocuk elektrik akımına kapıldı
Konuşma bahanesiyle evinden aldı, taksiden inerken katletti

Evinden aldı, taksiden inerken katletti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Union Saint-Gilloise'dan Galatasaray ve Fenerbahçe kıyası: Atmosfer daha çılgın

G.Saray ve Fenerbahçe'yi kıyasladılar: Atmosferleri daha çılgın
Hem Türkçe hem İngilizce yazdı! Yüksel Yıldırım'ın kızından Beşiktaş taraftarına tepki

Babasına edilen küfürleri duyunca hemen telefona sarıldı
Tatlı imalathanesinde mide bulandıran görüntüler: Burası pislik içinde

İmalathanede pes dedirten görüntüler: Burada nasıl gıda üretiyorsun?
Milyoner'e ilk dakikadan veda etti! Elendiği soru stüdyoda soğuk duş etkisi yarattı

Yarışmacının ilk soruya verdiği cevapla stüdyo buz kesti
Union Saint-Gilloise'dan Galatasaray ve Fenerbahçe kıyası: Atmosfer daha çılgın

G.Saray ve Fenerbahçe'yi kıyasladılar: Atmosferleri daha çılgın
Emlak vergisi ikinci taksit ödemeleri için son günler

Emlak vergisini ödemeyenler dikkat! Süre daralıyor
Hande Erçel'e sette doğum günü sürprizi

Şaşkınlığı yüzüne yansıdı! Sette sürpriz doğum günü pastası
Serdar Ortaç'ın eski eşinden intikam almak için başvurduğu yöntem akılalmaz

Serdar Ortaç'tan akılalmaz intikam! Eski eşini çılgına çevirdi
Jorge Jesus Suudi Arabistan'da tozu dumana katıyor

Suudi Arabistan'da tozu dumana katıyor
Koli basili uyarılarını umursamayan kadın telefonu için nehre girdi

Koli basilini umursamadı, telefonu için nehre girdi
Bakanlık Türkiye'nin ünlü kozmetik devi için düğmeye bastı! 11 üründe tespit edildi

Bakanlık Türkiye'nin ünlü kozmetik devi için düğmeye bastı
Düşen C-130 uçağında incelemeler sona erdi

Düşen C-130 uçağı incelemeleri tamamlandı
Erbakan'ın 8 dakikalık konuşması Pakistan'daki konferansa damga vurdu

Erbakan'ın 8 dakikalık konuşması uluslararası konferansa damga vurdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.