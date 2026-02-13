Haberler

Suyla dolan caddede sörf yaptı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'da etkili olan sağanağın ardından suyla dolan caddede bir vatandaşın sörf yaptığı anlar, cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

Adana'da etkili olan sağanağın ardından suyla dolan caddede bir vatandaşın sörf yaptığı anlar, cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

İl genelinde dün akşam saatlerinde etkili olan ve bugün de yer yer kendisini gösteren sağanak nedeniyle bazı caddeler suyla doldu.

SUYLA DOLAN CADDEDE SÖRF YAPTI

Merkez Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'nde sağanak sonrası suyla dolan caddede bir vatandaşın sörf tahtasıyla ilerlemesi dikkat çekti.

O ANLAR KAMERALARDA

Su basan caddede vatandaşın sörf yapması, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kamera kaydında vatandaşın, su birikintisi üzerinde bir süre sörf yaptığı görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
İsrail Başbakanı Netanyahu 'ölüm listesi'nde: Zamanını biz belirleyeceğiz

Netanyahu 'ölüm listesi'nde: Zamanını biz belirleyeceğiz
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dışişleri Bakanlığı'ndan Avrupa Parlamentosu'na çok sert tepki

Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye kararlarına zehir zemberek yanıt
426 bin liralık gizem! Paranın sahibi ortada yok, 1 hafta süre verdi

Hesabına gelen paranın sahibi ortada yok, 1 hafta süre verdi
Akıl sağlığı yerinde değil diyerek dava açılmıştı! Fatma Girik'in vasiyeti için karar verildi

"Akıl sağlığı yerinde değildi" iddiasına mahkeme son noktayı koydu
Annenin telefonundan vahşet çıktı! İki yaşındaki kızını öldürene kadar salladı

Annenin telefonundan vahşet çıktı! Küçük kızını öldürene kadar salladı
Dışişleri Bakanlığı'ndan Avrupa Parlamentosu'na çok sert tepki

Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye kararlarına zehir zemberek yanıt
Antalya Havalimanı'nda büyük panik! Uçağın iniş takımları kırıldı, motoru piste sürttü

Antalya Havalimanı'nda büyük panik! Uçağın iniş takımları kırıldı
Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor! Sadece 2 gün kaldı

Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor! Sadece 2 gün kaldı