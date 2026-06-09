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Adana'da su borusunun patladığı cadde trafiğe kapatıldı

Adana'da su borusunun patladığı cadde trafiğe kapatıldı
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Adana'nın Seyhan ilçesinde ASKİ'ye ait içme suyu borusunun patlaması sonucu cadde çöktü, su baskını yaşandı ve yol trafiğe kapatıldı. Belediye ekipleri çalışma başlattı.

Adana'da merkez Seyhan ilçesinde içme suyu borusunun patlaması nedeniyle çökme oluşan cadde ulaşıma kapatıldı.

Namık Kemal Mahallesi Kıyıboyu Caddesi'nde Adana Su ve Kanalizasyon İdaresine (ASKİ) ait içme suyu borusu patladı.

Patlama nedeniyle çökme oluşan caddeyi su bastı.

Trafiğe kapatılan yolda belediye ekiplerince çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA / Eren Bozkurt
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