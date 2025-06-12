Adana'da Sosyal Medya Paylaşımı Nedeniyle Gençlere Saldırı

Adana'da Sosyal Medya Paylaşımı Nedeniyle Gençlere Saldırı
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Adana'da bir kişi, sosyal medya üzerinden cinsellik içerikli paylaşım yapan iki genci sopayla darbetti. Olay, cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, gençlerin korku içinde yardım istediği görüntüler ortaya çıktı.

ADANA'da tanınmamak için kask takan İ.A., sosyal medya hesaplarından cinsellik içeren paylaşım yaptığı ileri sürülen 2 genci otoyol kenarına götürüp, sopayla darbetti. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen olayda, gençlerin, "Kurban olayım yapma" diyerek ağladığı görüldü.

Merkez Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde yaşayan, ismi öğrenilemeyen 2 kişi, iddiaya göre, sosyal medya hesaplarında cinsellik içerikli paylaşım yaptı. Paylaşımı gören İ.A., 2 genci yanına alıp, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu kenarına götürdü. Tanınmamak için motosiklet kaskı takan İ.A., tartıştığı 2 genci sopayla darbetti. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Darbedilen gençlerin "Kurban olayım yapma" diyerek ağladığı görüldü. Olayın ardından bölgeden ayrılan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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