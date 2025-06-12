Adana'da Sosyal Medya Paylaşımı Nedeniyle Gençlere Saldırı

ADANA'da tanınmamak için kask takan İ.A., sosyal medya hesaplarından cinsellik içeren paylaşım yaptığı ileri sürülen 2 genci otoyol kenarına götürüp, sopayla darbetti. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen olayda, gençlerin, "Kurban olayım yapma" diyerek ağladığı görüldü.

Merkez Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde yaşayan, ismi öğrenilemeyen 2 kişi, iddiaya göre, sosyal medya hesaplarında cinsellik içerikli paylaşım yaptı. Paylaşımı gören İ.A., 2 genci yanına alıp, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu kenarına götürdü. Tanınmamak için motosiklet kaskı takan İ.A., tartıştığı 2 genci sopayla darbetti. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Darbedilen gençlerin "Kurban olayım yapma" diyerek ağladığı görüldü. Olayın ardından bölgeden ayrılan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.