Adana'da sokakta silahlı saldırı anı kameralara yansıdı: 1 ölü, 2 yaralı (2)

BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİAdana'nın Seyhan ilçesinde husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Resul Aydemir (17), tedavi görüğü hastanede doktorlarıhn çabalarına rağmen kurtarılamadı.

BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Adana'nın Seyhan ilçesinde husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Resul Aydemir (17), tedavi görüğü hastanede doktorlarıhn çabalarına rağmen kurtarılamadı. Diğer 2 yaralının ise tedavileri sürüyor.

Yusuf KANTARLI/ADANA, -