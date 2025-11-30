Haberler

Adana'da Şok Olay: Suriye Uyruklu Baba Gözaltında

Adana'da Şok Olay: Suriye Uyruklu Baba Gözaltında
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'da 8 yaşındaki kızı M.B.'yi otomobilin arkasına çarparak yere fırlatan baba Abdurrahman B. gözaltına alındı. Olayın sebebi olarak sinirlerine hakim olamadığını belirtti.

ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Adana'da sokak ortasında kızı M.B.'nin (8) başını otomobilin arkasına çarptıktan sonra yere fırlatan şüphelinin Suriye uyruklu Abdurrahman B. (33) olduğu tespit edildi. Kimliği belirlenen şüpheli, Seyhan Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.Şüpheli, polis sorgusunda, "Yolda yürüdüğümüz sırada kızım sözümü dinlemiyordu. Sinirlerime hakim olamadım ve olayı gerçekleştirdim" dedi. Şüpheli Abdurrahman B.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
7 işçiye mezar olan tesisin sahibi hayatını kaybetti

7 işçiye mezar olan tesisin sahibi hayatını kaybetti
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıDeniz Dilara:

Kripto ticareti her zaman riskli olmuştur, ancak NelsonFY'nin stratejisiyle bu tam bir aydınlanma oldu. İlk yatırımım önemli ölçüde artarak 419.000 dolara ulaştı ve ilk kârlı çekimimi gerçekleştirdim bile. Kriptoda başarı arıyorsanız, WhatsApp üzerinden (0852-9446-4893) ona ulaşmanızı şiddetle tavsiye ederim.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Başını otomobile çarptığı çocuğu yere fırlattı! Dehşet anları kamerada

Bulun bu adamı! Küçük kıza yaptığı skandal hareket kameraya yansıdı
Japon deprem uzmanından dikkat çeken uyarı: Çantanızda mutlaka tuz ve streç film bulunmalı

Çantanızda bu 2 şey mutlaka bulunmalı! Biri tuz diğeri daha ilginç
25 ülkeye ihracat yapıyordu! Türkiye'nin gıda devi iflasın eşiğinde

Türkiye'nin gıda devi iflas bayrağını çekti
Sokaklar göle döndü ama o balkondan olta attı

Sokaklar göle döndü ama o balkondan olta attı
Başını otomobile çarptığı çocuğu yere fırlattı! Dehşet anları kamerada

Bulun bu adamı! Küçük kıza yaptığı skandal hareket kameraya yansıdı
Sular çekildi, tarihi kalıntılar gün yüzüne çıktı

Sular çekildi, tarihi kalıntılar gün yüzüne çıktı
Şükran günü şoku: Ağırlığa dayanamayan masa devrildi

Masa ağırlığa dayanamadı, Aile neye uğradığını şaşırdı
Papa'nın Türkiye ziyareti kriz çıkardı! MHP'nin ardından bir tepki de Destici'den

MHP'den sonra bir sert tepki de Destici'den: Bunun adı hesaplaşmadır
Filipe Luis, 1.5 yıl önce başladığı teknik direktörlük kariyerinde şimdiden kazandığı kupa sayısıyla dikkat çekti

Teknik adamlığa 1.5 yıl önce başladı! Kazandığı kupa sayısına bakın
Yargıtay'dan emsal karar! Tek bir 'tık' dahi evliliğinizi yıkabilir

Yargıtay'dan emsal karar! Tek bir 'tık' dahi evliliğinizi yıkabilir
Papa 14. Leo, Lübnan'a gitmek üzere Türkiye'den ayrıldı

4 gün sonra Türkiye'ye böyle veda etti! İşte Papa'nın yeni durağı
Real Madrid'den binlerce beğeni alan Arda Güler paylaşımı

Real Madrid'den binlerce beğeni alan Arda Güler paylaşımı
Anlaşma tamamlandı! Abdullah Avcı Süper Lig'e geri dönüyor

Anlaşma tamamlandı! 1.5 yıl sonra Süper Lig'e geri dönüyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.