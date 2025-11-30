Adana'da Şok Olay: Suriye Uyruklu Baba Gözaltında

ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Adana'da sokak ortasında kızı M.B.'nin (8) başını otomobilin arkasına çarptıktan sonra yere fırlatan şüphelinin Suriye uyruklu Abdurrahman B. (33) olduğu tespit edildi. Kimliği belirlenen şüpheli, Seyhan Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.Şüpheli, polis sorgusunda, "Yolda yürüdüğümüz sırada kızım sözümü dinlemiyordu. Sinirlerime hakim olamadım ve olayı gerçekleştirdim" dedi. Şüpheli Abdurrahman B.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.