Haberler

Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kadın hayatını kaybetti

Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kadın hayatını kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kadın yaşamını yitirdi.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kadın yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Gülbahçesi Mahallesi 13362 Sokak'ta Reyhan Acar'a (24), kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi silahla ateş ettikten sonra kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Acar, ambulansla kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Acar'ın cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA
Yemen'in Hudeyde kentinde şiddetli patlamalar meydana geldi

Küresel piyasalar için önemi büyük! Peş peşe böyle vuruldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Misafirlikte silah kazası: 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Küçük çocuk misafirliğe gittiği evde, korkunç şekilde can verdi
Galatasaray ilk hazırlık maçında kaybetti

Aslan kükreyemedi! İlk maçta soğuk duş
Yeni Parti'nin ilk büyükşehir belediyesi Manisa oldu: Besim Dutlulu CHP'den istifa etti

İşte Yeni Parti'nin ilk büyükşehir belediyesi
Kanser hastasını zehirleyen peynir skandalı

Kanser hastasını zehirlediler, yetmedi skandal teklifte bulundular
Kayseri’de 3 kişiyi katleden firari sanık Gürcistan’da yakalandı

Kayseri’yi yasa boğan kanlı olayın firarisi komşumuzda enselendi!
ABD'den 60 ülkeye yeni vergi kararı! Türkiye en yüksek dilimde

Bak sen şu Trump'ın yaptığına! 60 ülke arasında Türkiye de yer aldı
Yeni Parti'nin grup başkanvekilleri belli oldu

3 isimden vazgeçmedi! İşte Özgür Özel'in A takımı