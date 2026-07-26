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Adana'da silahlı saldırıya uğrayan 3 kişi öldü

Adana'da silahlı saldırıya uğrayan 3 kişi öldü
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- Zanlı polis ekiplerince saklandığı adreste yakalandı

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan 3 kişi hayatını kaybetti.

Kabasakal Mahallesi Rüzgarlı Tepe mevkisine aracıyla gelen Osman A. (28), tabancayla Ali Can Demir (25), Sinan İlbey (28) ve Semra Yılmaz'a (44) ateş açarak olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri 3 kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Zanlı, merkez Yüreğir ilçesi Güzelevler Mahallesi'nde saklandığı adreste polis ekiplerince olayda kullandığı tabancayla yakalandı.

Cenazeler otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Kaynak: AA
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