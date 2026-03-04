Adana'da çalıştığı iş yerinde uğradığı silahlı saldırıda öldü

ADANA'da çalıştığı iş yerinde kimliği belirsiz kişi tarafından silahla vurulan Yusuf Çelik (39), hayatını kaybetti.

Olay, dün Seyhan ilçesine bağlı Mıdık Mahallesi'nde meydana geldi. PVC atölyesinde usta olarak çalışan Yusuf Çelik, silahlı saldırıya uğradı. Şüpheli olay yerinden kaçarken, ağır yaralanan Çelik kanlar içinde yere yığıldı. Çelik, ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çelik, burada kurtarılamadı. Çelik'in cansız bedeni, Adana Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından toprağa verilmek üzere Mardin'e götürüldü. Polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı